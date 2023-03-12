Milli Eğitim Bakanı açıkladı! LGS 4 Haziran'da gerçekleştirilecek Bakan Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Milyonlarca öğrencinin beklediği son dakika geldi.

Ortaokuldan liseye geçecek olan öğrenciler, heyecanla sınav tarihlerini bekliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, sınav tarihi kesinleşti.

LGS'nin, 4 Haziran pazar günü gerçekleştirilmesine karar verildi.

"4 Haziran'da gerçekleştireceğiz"

Mahmut Özer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Kaç soru, kaç oturum, saat kaçta?

Merak edilen bir diğer soru ise sınavın kaç sorudan oluşacağı.

90 sorudan oluşacak olan çoktan seçmeli LGS, iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

Birinci oturum saat 09.30'da başlarken, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için adaylara 40 soru olacak şekilde 2023 LGS gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, ikinci dönemden muaf tutulacak

Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği 2023 LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını hatırlatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun 13 Mart Pazartesi günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.