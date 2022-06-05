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    LGS sınavının soruları yayınlandı

    LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "meb.gov.tr" internet adresinde yayınlandı.
    • 05.06.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 14:34
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    LGS sınavının soruları yayınlandı

    İyi bir liseye gidebilmek için aylardır emek verip çalışan 8. sınıf öğrencileri, 5 Haziran 2022 Pazar günü toplam iki oturum şeklinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda ter döktü.

    Sınav, öğrencilerin kendi okullarında gerçekleşti. Saat 09.30’da başlayan sınav kapsamında öğrencilere 90 soru soruldu.

    İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumunda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve İngilizce derslerinden toplam 50 soru soruldu, 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

    İkinci oturum ise 11.30'da başlayıp 12.50'de sona erdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda, öğrencilere 80 dakika süre verildi.

    Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayaz göre; LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.

    Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

    Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    LGS sınavının soruları yayınlandı #1


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