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    LGS soru kitapçıkları 22 Haziran'dan itibaren dağıtılacak

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 12:49
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    LGS soru kitapçıkları 22 Haziran'dan itibaren dağıtılacak

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

    "SINAV EVRAKI DAĞITACAK GÖREVLİLER ELDİVEN KULLANACAK"

    "Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği. LGS ile ilgili tedbirlere devam ediyoruz. Sınav evrakı dağıtacak görevliler eldiven kullanacak. Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak."


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