LGS'de imam hatip ortaokullarından 47 öğrenci Türkiye birincisi oldu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarındaki ilk belirlemelere göre imam hatip ortaokullarından 47 öğrenci 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.

İHA

4 Haziran’da düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında 1 milyon 246 bin 429 öğrenci geleceği için ter döktü.

Kaliteli ve prestijli bir liseye gidebilmek için bir yıl boyunca emek veren ve 15 bin 532 okulda düzenlenen sınavlara katılan öğrencilerin heyecanı sonunda açıklanan sonuçlarla dindi.

Şimdi ise tüm nefesler tutuldu ve gözler başvuru sürecine çevrildi.

562 öğrenci full yaptı

Sınava katılan 562 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldı.

İmam hatip ortaokullarından büyük başarı

İmam hatip ortaokulları ise LGS sınavında büyük başarıya imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bulunuldu.

47 öğrenci tam puan aldı

Yapılan açıklamada LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarındaki ilk belirlemelere göre imam hatip ortaokullarından 47 öğrencinin 500 tam puanla Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Geçen yılı ikiye katladılar

İmam hatipli gençler başarı oranını da geçen yılın rakamlarını ikiye katlayarak önemli ölçüde yükseltti.