LGS'ye giren öğrenciler bu yıl en çok Türkçe'de zorlandı

LGS'ye giren öğrenciler bu yıl en çok Türkçe'de zorlandı

İyi bir liseye gitme hayaliyle girdikleri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında birbirleriyle yarışan öğrenciler, en çok Türkçe'de zorlandı. Matematik ise bu yıl daha kolay bulundu.

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nca gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında dün birçok öğrenci ter döktü.

Sınav, iki oturumda yapıldı. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Sınavın birinci bölümünde öğrencilere 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verildi. İkinci bölümde ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre tanındı.

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 236 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sınava dair detaylar gelmeye başladı.

En çok Türkçe zorladı

Sınavın bitişiyle birlikte öğrenciler arasında soruların zorluk derecesi tartışılırken, bu yılki LGS'de öğrencileri en çok zorlayan alan Türkçe oldu.

Türkçe'de soru metinlerinin önceki yıllara göre çok daha uzun olduğu belirtilirken, zorluk derecesinin de buna paralel olarak arttığı ifade edildi.

Bu yıl Matematik daha kolay bulundu

Öğrenciler matematiğin ise Türkçe'ye oranla çok daha kolay olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda öğrencilerin en çok zorlandıkları sorular matematikten gelirken bu sınavda, fen sorularında da zorlandıklarını söyleyen öğrenciler oldu.

Öğrenciler sosyal bilimler de ise çok zorlanmadıklarını ifade etti.

Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak

Son olarak İngilizce'nin geçen yıl olduğu gibi eşit zorlukta olduğunu söyleyen öğrenciler, 30 Haziran'ı merakla beklemeye başladı.

LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.