Libya Genelkurmay Başkanı Haddad'dan TCG Gediz'e ziyaret

MSB, Orgeneral Haddad'ın ziyaretine ilişkin fotoğraflı paylaşımda bulundu.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad, ülkesinin açıklarında bulunan TCD Gediz'e gitti.

Konuyla ilgili açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

TCG GEDİZ'İ ZİYARET ETTİ

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan fotoğraflı paylaşımda, Haddad ve beraberindeki heyetin, 24 Ağustos 2021'de Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında bulunan TCG Gediz'i ziyaret ettiği belirtildi.