Libya hükümeti: Ateşkes, Türkiye ile işbirliğini etkilemeyecek

Libya hükümeti, Cenevre'de imzaladığı ateşkesin Türkiye ile işbirliğini etkilemeyeceğini açıkladı.

Libya Savunma Bakanlığı ve Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK), ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

İki kurumun tarafından yapılan açıklamada da Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri görüşmelerinde varılan ateşkes anlaşmasının, Türkiye ve Libya arasındaki askeri anlaşmaları olumsuz etkilemeyeceğini ve Türkiye ile işbirliğinin devam edeceği duyuruldu.

Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter heyetleri arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına değindi.

"MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE İLE ORTAK DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Cenevre'de imzalanan "ön anlaşmanın (5+5), meşru Libya hükümetinin müttefiki Türkiye ile vardığı askeri iş birliği anlaşmasını kapsamadığını" kaydeden Nemruş, "Müttefikimiz Türkiye ile ortak dayanışmayı güçlendireceğimizi, Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim okulları mensuplarının aldığı ve almaya devam edeceği eğitim programlarının devamlılığını vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Hafter güçlerinin ateşkese bağlı kalmaması ihtimaline de dikkati çeken Nemruş, "Güvenlik ve askeri eğitim anlaşmalarına bugün her zamankinden daha fazla odaklanılması gerektiğini" kaydetti.

Nemruş, "Libya'ya barış getirmenin en önemli faydalarından birinin, sağlam temeller üzerine kurulu bir Libya ordusu ve gücünü bugünün genç neslinden alan kapsayıcı bir ulusal doktrin oluşturmak" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES TÜRK DEVLETİ İLE YAPTIĞIMIZ MEŞRU ANLAŞMALARI KAPSAMAZ"

Öte yandan Libya Devlet Yüksek Konseyinin (DYK) resmi sosyal medya hesabından yayımlanan benzer bir yazılı açıklamada, "ateşkes anlaşmasının Libya'nın Türk devleti ile yaptığı yasal anlaşmaları kapsamadığına" yer verildi.

Açıklamada, "BM Libya Destek Misyonu himayesinde Cenevre'de imzalanan ateşkes, meşru yürütme makamının (Ulusal Mutabakat Hükümeti) Türk devleti ile yaptığı yasal anlaşmaları kapsamaz." denildi.

Bu anlaşmanın, "meşru otorite ile gücü zorla ele geçirmeye çalışan isyancı bir güç arasında yapılan bir anlaşma" olduğuna işaret edirek, "saldırgan güce açık veya zımni olarak hiçbir şekilde meşruiyet tanınması anlamına gelmediğini" vurguladı.

DYK, açıklamada ayrıca, bu anlaşmanın, Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik saldırında işledikleri savaş suçlarını da ortadan kaldırmayacağına işaret ederek, özellikle Terhune kentinde bulunan toplu mezarların sorumlusu olan suçluların adalete teslim edilmesi gerektiğini duyurdu.

CENEVRE'DE İLAN EDİLEN ATEŞKES ANLAŞMASI

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19 Ekim'de başlayan 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda cuma günü Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, kalıcı ateşkes anlaşması gereği ülkedeki tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların 3 ay içinde Libya topraklarından ayrılacağını bildirmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Askeri anlaşmalar kapsamında Libya'da yürütülen eğitim faaliyetleri dondurulacak ve bu kapsamdaki eğitim ekipleri, yeni birlik hükümeti görevi devralıncaya kadar ülkeden ayrılacaktır." hükmü yer alıyor.

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" çerçevesinde, Libya ordu mensuplarına verdiği eğitim desteği sürüyor.