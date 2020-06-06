Libya ordusu Vişke'de kontrol sağladı

Libya ordusu, Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtararak, kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

Libya ordusu tarafından, Sirte'nin güneyindeki Vişke bölgesi, ülkenin ortasındaki Cufra Askeri Hava Üssü ve çevre bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için 'Zafer Yolları' isimli yeni bir harekat başlatılmıştı.

Harekat kapsamında general Halife Hafter'e bir darbe daha indirildi.

VİŞKE KONTROL ALTINDA

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtararak, bölgede kontrol sağlandığını açıkladı.

SİRTE KENTİNİN ÖNEMİ

Libya'nın başkenti Trablus’un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte’nin nüfusu 2012 yılı verilerine göre 79 bin olarak açıklandı.

Farklı kentlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle göç alan kentte nüfusun 100 bini aşmış olabileceği tahmin ediliyor. Akdeniz sahil kenti Sirte, kendisiyle aynı ismi taşıyan Sirte Körfezi'nde yer alıyor.