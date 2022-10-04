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    Libya ve Türkiye arasındaki mutabakat Yunanistan ve AB'yi rahatsız etti

    Libya ve Türkiye arasındaki mutabakat Yunanistan ve AB'yi rahatsız etti

    AB'den yapılan açıklamada, Türkiye ve Libya arasında dün imzalanan hidrokarbon mutabakatının yasallığının kabul edilmediği belirtilirken Yunanistan ve Mısır dışişleri bakanları telefonda görüştü
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 10:21
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    Dün kalabalık bir Türk heyeti, Libya'ya adeta çıkarma yaptı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve çeşitli yetkililerin yer aldığı heyetle Libya heyeti toplantı gerçekleştirdi.

    Libya ve Türkiye arasında hidrokarbon anlaşması

    Toplantının ardından Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Necla Manguş'la kameraların karşısına geçerek Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.

    Çavuşoğlu, "Biraz önce imzaladığımız hidrokarbon anlaşması hem karada hem denizde ve yetki alanlarımızda kazan-kazan anlayışıyla Türk ile Libya firmalarının birlikte araştırma, sondaj gibi iş birliğine gitmesini hedefliyor." diye konuştu.

    Türkiye'nin Akdeniz'i tüm kıyıdaş ülkelerin hakça yararlandığı barış denizine dönüştürme hususundaki kararlılığının tam olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Avrupa Birliği'ne de bir ortak Doğu Akdeniz Konferansı teklifinde bulunmuştur. Şimdi Avrupa Birliği'nden bu konuda olumlu cevap bekliyoruz." dedi.

    Çavuşoğlu ayrıca üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı olmadığını belirtmişti.

    Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon mutabakat muhtırası imzalandı VİDEO

    Libya ve Türkiye arasındaki mutabakat Yunanistan ve AB yi rahatsız etti #1

    AB'den jet açıklama

    Dün yaşanan bu gelişmelerin ardından Yunanistan ve Avrupa Birliği'nden (AB), art arda anlaşmayı eleştiren açıkalamalar yayınladı.

    Mutabakat duyurusundan kısa bir süre sonra Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano’dan bir açıklama geldi.

    Libya ve Türkiye arasındaki mutabakat Yunanistan ve AB yi rahatsız etti #2

    "Anlaşmanın yasallığını kabul etmiyoruz"

    Spano, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın yasallığının kabul edilmediğini söyledi.

    Spano açıklamasında, “Avrupa Birliği, 2019’da bu mutabakata karşı duruşunu açıkça göstermiştir ve bu konudaki yaklaşımımız değişmedi. 2019’daki Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırası üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor ve yasalara uygun değildir. Yeni anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı fakat bu konuda daha fazla açıklamaya ihtiyacımız var.” ifadelerine yer verdi.

    Libya ve Türkiye arasındaki mutabakat Yunanistan ve AB yi rahatsız etti #3

    Yunanistan ve Mısır alelacele görüşme yaptı

    Çavuşoğlu'nun mutabakat duyurusu, Yunan medyasında da geniş yer buldu.

    Yer alan haberlere göre Yunanistan ve Mısır arasında, Türkiye'den gelen açıklamaların ardından bir görüşme gerçekleştirildi.

    Görüşme Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı. Yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri’nin Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’la görüştüğü belirtildi.

    Dendias da Twitter üzerinden görüşmeye ilişkin bir paylaşım yaparak pazar günü Kahire’ye giderek temaslarda bulunacağını söyledi.

    Libya ve Türkiye arasındaki mutabakat Yunanistan ve AB yi rahatsız etti #4

    Libya ve Türkiye arasındaki mutabakat Yunanistan ve AB yi rahatsız etti #5


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