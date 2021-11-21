Libya'da alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi

MİT ve Katar istihbaratı ile gerçekleştirilen ortak operasyon neticesinde Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarıldı.

Libya'nın doğusunda 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar istihbaratının ortak çalışması sayesinde kurtarıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girdiği çalışmalarda kurtarılan 7 Türk, yurda getirildi. 7 vatandaşın lokantacılık sektöründe çalıştığı öğrenildi.

İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay'ın yurda getirildikleri çekilen fotoğraf karesi ile duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YURDA GETİRİLEN VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Libya’nın doğusunda alıkonulan 7 vatandaşımız, yürütülen yoğun temas ve çalışmaların neticesinde salimen yurda getirilmişlerdir.

Bu süreçte, vatandaşlarımızın durumu, Trablus Büyükelçiliğimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz ve kurumlarımız tarafından etkin bir eşgüdüm ve işbirliği içinde sürekli olarak takip edilmiş, vatandaşlarımızın salimen serbest kalmaları için yoğun gayret sarfedilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, yurda getirilen vatandaşlarımızla telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecine katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz."