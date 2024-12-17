Libya'da bazı bölgelerde OHAL ilan edildi

İHA

Libya'da şiddetli yağış beklentisi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Ulusal Meteoroloji Kurumunun hava tahmin raporlarında 16 ve 17 Aralık’ta ülkenin batısı, kuzeyi ve güneyinde orta şiddetli ve şiddetli yağmur beklendiği belirtildi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiği kaydedildi.

Ülkenin Tunus sınırı Ras Cedir bölgesinden Misrata kentinde uzanan sahil bölgesi, Sebha ve Ubari kentleri ile Cuffara ovasında sel ve su birikintileri olabileceği uyarısı yapıldı.

Libyalılara yükseklik seviyesi düşük bölgelerden uzak durmaları, trafikte hız sınırını aşmamaları ve uçak seferleri ile ilgili duyuruları takip etmeleri tavsiye edildi.

SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Derne kentinde kasırganın etkisiyle 2 baraj çökmüş, 576'sı yabancı uyruklu 4 bin 540 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.