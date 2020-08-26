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    Libya’da görevi sırasında şehit olan Bilal Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

    Libya’da görevi sırasında şehit olan Bilal Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

    Eşinin memleketi olan Gaziantep’te düzenlenen cenaze namazında gözyaşları sel olurken, şehidin kızı babasına kamuflajını giyip, kepini takarak veda etti.
    • AA
    • 26.08.2020 - 16:06
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    Libya’da görevi sırasında şehit olan Bilal Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

    Libya'da görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için eşinin memleketi Gaziantep’te cenaze töreni düzenlendi.

    Gece saatlerinde kente getirilen Yılmaz'ın naaşı, törenin düzenleneceği Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

    Buradaki törene şehidin eşi Bilge, kızları Ayşenur ve Sudenaz, annesi Şerife, babası Mustafa ve akrabalarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile diğer ilgililer katıldı.

    Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için tören düzenlendi İZLE

    EŞİ GÖMLEĞİNİ GİYDİ

    Tören sırasında tabutun başına gelen şehidin eşi Bilge Yılmaz, kucağındaki şehidin gömleğini bağrına basarak, fotoğrafını öptü.

    “Seni böyle beklemiyordum.” diye seslenen Bilge Yılmaz, “Çocukların burada, kalk Bilal.” dedi.

    Libya’da görevi sırasında şehit olan Bilal Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı #1

    KAMUFLAJINI GİYİP, KEPİNİ TAKTI

    Babasının kamuflajını giyip, kepini takan şehidin büyük kızı Sudenaz Yılmaz da tabuta sarılarak, ağladı. Şehidin anne ve babasının ise metanetini koruduğu görüldü.

    Libya’da görevi sırasında şehit olan Bilal Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı #2

    ADANA’YA UĞURLANDI

    İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

    Libya’da görevi sırasında şehit olan Bilal Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı #3

    Libya’da görevi sırasında şehit olan Bilal Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı #4

    Libya’da görevi sırasında şehit olan Bilal Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı #5

    Libya’da görevi sırasında şehit olan Bilal Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı #6

    Libya’da görevi sırasında şehit olan Bilal Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı #7

    Libya’da görevi sırasında şehit olan Bilal Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı #8

    Libya’da görevi sırasında şehit olan Bilal Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı #9

    Libya’da görevi sırasında şehit olan Bilal Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı #10

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