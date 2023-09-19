Libya'da sel! İHH 15 kişilik ekibiyle felaket bölgesinde

Libya’da 10 Eylül’de yaşanan ve Bingazi, Beyda, Merc, Suse ile Derne kentlerinde büyük yıkıma sebep olan sel felaketinde binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise kayboldu.
Alt ve üstyapıların büyük zarar gördüğü selin ardından başlanan arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları devam ediyor.
5 konteynerlik yardım malzemesi gönderildi
Selin yaşandığı ilk günden itibaren yardım çalışmaları için seferber olan İHH İnsani Yardım Vakfı da faaliyetlerini sürdürüyor.
Vakfın 15 arama kurtarma görevlisi, bir zodyak bot ve iki araçla beraber hâlen ülkede bulunuyor.
Öte yandan vakıf tarafından, AFAD koordinesinde ülkeye gönderilen insani yardım gemisine, içerisinde battaniye, çorap, elbise, eşarp, şal, ıslak mendil, konserve, iç çamaşırı, hasta bezi, kadın pedi, ceset torbası ve kefen gibi ürünlerin yer aldığı 5 konteynerlik yardım malzemesi desteği verildi.
600 aileye gıda paketi dağıtıldı
İHH tarafından ülkede yürütülen yardım çalışmaları kapsamında ayrıca, selden etkilenen 600 aileye gıda paketi dağıtıldı. Bugün içerisinde 400 aileye daha gıda paketi ulaştırılması hedefleniyor.
Ayrıca, bölgedeki acil ihtiyacı gidermek için insani yardım ekibiyle birlikte 2 bin 500 adet ceset torbası da uçakla ülkeye gönderildi.
Vakıf, ülkedeki insani yardım ve arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.