Libya'da üçlü zirve: Bakan Akar, Serrac ve el-Atiyye ile görüştü

Libya'da üçlü zirve: Bakan Akar, Serrac ve el-Atiyye ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Hulusi Akar ve Yaşar Güler, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Başbakanlık Sarayı'na geçti.

BAKAN AKAR, SERRAC VE KATAR SAVUNMA BAKANI'YLA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Akar burada, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Akar, es-Serrac ve el-Atiyye, heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'da- İZLE

HULUSİ AKAR İKİ İSİMLE AYRI GÖRÜŞMELER DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Akar, toplantı öncesinde Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'yle, üçlü toplantının ardından ise Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.