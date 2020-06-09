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    Libya'daki petrol sahası Şerara'da üretim tekrar başladı

    Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da, silahlı grupların saldırısı nedeniyle durdurulan petrol üretiminin birkaç saat sonra yeniden başladığı açıklandı.
    • AA
    • 09.06.2020 - 21:53
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    Libya'daki petrol sahası Şerara'da üretim tekrar başladı

    Libya Petrol Tesisleri Muhafızları Müdürü Mahmud el-Kamudi, Trablus merkezli "February" televizyonuna yaptığı açıklamada, Şerara petrol sahasında üretime yeniden başlandığını duyurdu.

    YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ

    Bölgede güvenliğin sağlandığını belirten Kamudi, "Şerara petrol sahası, birkaç saatlik aranın ardından yeniden faaliyete geçti." dedi.

    Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'da, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısı nedeniyle "mücbir durum" ilan edilerek üretimin durdurulduğunu açıklamıştı.

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