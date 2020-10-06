Lice'de biri kırmızı listede 4 terörist öldürüldü

'Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni”nine katılarak konuşma yaptı.

Bakan Soylu, son bir ayda kırmızı listeden 4, mavi listeden 1, turuncu liseteden 5, gri listeden 5 olmak üzere toplam 15 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"187 KİŞİ DAĞDAN İNDİ"

Soylu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşından bugüne kadar ise 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildi. İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır.

Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu.

"89 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandı."