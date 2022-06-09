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    Lice'de 'Eren Abluka-15 Narko Operasyonu' başlatıldı

    Lice'de 'Eren Abluka-15 Narko Operasyonu' başlatıldı

    PKK'nın para kaynaklarına yönelik başlatılan operasyonun ilk gününde, 1 ton esrar ve 2 milyon kök kenevir ele geçirilerek imha edildi.
    • 09.06.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 09:36
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    Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe...

    Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'Eren Abluka-15 Narko Terör Operasyonu' başlatıldı.

    Bin 165 personel görevde

    Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 75 operasyonel tim ve bin 165 personel görev alıyor.

    Süleyman Soylu: Kökleri kuruyacak

    Operasyonu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak." vurgusu yaptı.

    Lice de Eren Abluka-15 Narko Operasyonu başlatıldı #1

    1 ton esrar, 2 milyon kök kenevir ele geçirildi

    Öte yandan operasyonun ilk gününde, Bağlan ve Yalaza Mahalleleri kırsalında, çalılık ve ağaçlık alana gizlenen 136 nokta tespit edildi.

    DHA'nın haberine göre noktalarda yapılan arama sonucunda; 3 adet AK-47 piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 20 kilogram amonyum nitrat, 989 kilogram toz esrar, 62 kilogram kubar esrar, 2 milyon 144 bin 570 kök kenevir bitkisi bulundu.

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