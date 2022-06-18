Lice’de ölü ele geçirilen terörist, 4 şehidin katili çıktı

Lice kırsalında ölü ele geçirilen 2 teröristten 'Dilşad, Dijvar, Doktor' kod isimli Mehmet Süleymanoğlu'nun 2'si polis 4 kişinin şehit edildiği saldırıların faili olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, dün Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü programında Diyarbakır'da etkisiz hale getirildiklerini duyurduğu 2 teröristten birinin 'Dilşad, Dijvar, Doktor' kod isimli Mehmet Süleymanoğlu olduğu tespit edildi.

Teröristin 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahlarla ateş etme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme' olmak üzere 6 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

4 kişinin şehit edildiği saldırıların faili çıktı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ndeki çukur barikat eylemlerinde yer aldığı ve güvenlik güçleriyle çatışmalara girdiği saptanan teröristin, 26 Ağustos 2014'te Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Kızıloğlu'nun merkez Kayapınar ilçesindeki evinin önünde şehit edildiği ve 11 Nisan 2017'de İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirilmesi sonucu polis memuru Burhan Mercan ile sivil memurlar Cengiz Tekin ve Yunus Elaltunterin'in şehit edildiği, 118 kişinin yaralandığı olayların faili olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Biri turuncu kategorideydi

Dün, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma komando operasyon birliklerince başlatılan Eren Abluka-15 Operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada biri 'turuncu' kategoride 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla ölü ele geçirilmişti.