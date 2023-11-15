Lider eşleri Emine Erdoğan öncülüğünde İstanbul'da buluştu: Gündem Gazze Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Gazze için lider eşleriyle bir araya geldi. Zirvede konuşan Emine Erdoğan, "Tarihin vicdanı zalimin yanında olmaz. Hiçbir ideoloji masumun canından daha değerli değildir" dedi.

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Vicdanı olan herkes Gazze konusunda tek yürek...

Emine Erdoğan'ın hem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hem de katıldığı programlardaki konuşmalarında, Gazze en önemli gündem maddesi oldu.

Lider eşleri İstanbul'da

Bu kez onun öncülüğünde lider eşleri, İstanbul'da bir araya geldi.

Toplantı, Emine Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde başladı.

Dünyaya mesaj verdi

Emine Erdoğan, "Filistin İçin Tek Yürek" temalı toplantının açılışında Gazzeli çocuklar, anneler ve tüm mazlumlar için dünyaya mesaj verdi.

"Zalimlikle aynı yerde anılacaksınız"

Emine Erdoğan, zirvede yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu narsizme insanlığın yenik düşürülmesini reddediyorum. Hiçbir meşru siyasi anlayış zulmü kapsamaz. İnançların yaşanmasını engelleyenleri tarih gösteriyor. Bugün bu zulmü gerçekleştirenler bilsinler ki isimleri firavunun yanında anılacaktır. Zalimlikle aynı yerde anılacaksınız. Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz.

"Bu savaş değil, bu iyinin güzelin batıl ile kavgası"

Kendisinden olmayanları değersizleştiren karanlığa teslim olmayacağız. Masumu, kadını ve çocuğu geldiği yere göre değerlendiren zihniyetin karşısında duracağız. Bu savaş değil, bu iyinin güzelin batıl ile kavgası. Gazze’de kitlesel bir kıyım sürerken sesi olmaya davet ediyorum.



Ateşkes ilan edilene kadar biz de elimizdeki araçlarla nöbet tutalım. Bir araya gelince çok daha güçlü sesimiz var. Gelin Filistin’de barış için inisiyatif haline getirelim.

"Tam bağımsız Bir Filistin ile iki devletli çözümü sağlayalım"

Tam bağımsız Bir Filistin ile iki devletli çözümü sağlayalım. Gazze çocukların aydınlık bir gelecek sağlayabilecek şekilde yeniden inşa edilmelidir. Bir fon kurulmalıdır. Bu karanlık resmin karşısında bir Filistin hayalimiz var. Babaların korkusuzca çocukları ile buluştuğu bir Filistin.

Lider eşleri yoğun ilgi gösterdi

Toplantıya Katar, Malezya, Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilciler katıldı.

2009'da da "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı" yapılmıştı

Emine Erdoğan, 2009 yılında da "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"na öncülük etmişti.

Toplantıda Emine Erdoğan, "Gazze'ye Destek İçin İstanbul Çağrısı" metnini kürsüden okumuş; metin, lider eşlerinin oy birliğiyle kabul edilmişti.