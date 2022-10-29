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    Liderler TOGG'u yakından inceledi

    Meclis Başkanı Şentop, MHP lideri Bahçeli ve BBP lideri Destici, bugün açılışı yapılacak fabrikasında TOGG yerli otomobili yakından inceledi. Bahçeli, araca binerek dua etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 18:41
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    Liderler TOGG'u yakından inceledi

    Türkiye'nin yerli otomobil rüyası gerçeğe dönüştü.

    Yerli otomobil TOGG banttan gerçekleştirilen törenle indirildi.

    Törene başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere çok sayıda siyasi katıldı.

    Bahçeli ve diğer liderler yerli aracı yakından inceledi

    Program öncesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerli otomobil TOGG'u yakından inceledi.

    Duasını yaptı, tam not verdi

    Devlet Bahçeli, araca bindikten sonra dua etti.

    Liderler, yakın zamanda seri üretime geçecek TOGG'a tam not verdi.

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