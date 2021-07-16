Liderlerin bayram programı belli oldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, liderlerin programları netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz'da KKTC'ye gidecek. Erdoğan'a, Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop eşlik edecek.

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor. Bayram'a sayılı günler kala vatandaşlar tatil beldelerine akın ederken, liderlerin bayram programı da belli oldu.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ KIBRIS'A GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere arife günü olan 19 Temmuz'da KKTC'ye gidecek. Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik edecek.

Erdoğan, Şentop ve Bahçeli bayramın birinci günü de KKTC'de olacak, bayram namazını burada kılacak.

Erdoğan, Şentop ve Bahçeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı programına iştirak edecek.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP TEKİRDAĞ'A BAHÇELİ ANKARA'YA DÖNECEK

Şentop'un daha sonra Tekirdağ'a geçeceği, Bahçeli'nin ise törenlere katılımın ardından bayramın birinci günü akşamı Ankara'ya döneceği belirtildi. Bahçeli, bayramın diğer günlerinde Ankara'da olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kurban Bayramı'na Ankara'da girecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nı ailesiyle Ankara dışında geçirecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da ailesiyle olacak.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar Ankara'da, Pervin Buldan ise İstanbul'da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramı Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.

Karamollaoğlu Ankara'da, Erbakan Balıkesir'de, İnce Yalova'da olacak.

Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir’de olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bayramı İstanbul'da kutlayacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramın birinci günü KKTC'deki törenlere katılacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bayramı memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.