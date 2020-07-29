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Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı ailesiyle birlikte geçirecek, CHP Lideri de Ankara’da olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yine Başkent’te bayramı karşılayacak.