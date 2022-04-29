Petrol
108.77
1.41%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.84
0.32%
Altın
914.49
1.55%
Borsa
2414
-0.60%
Bitcoin
577.347
-2.08%
BTXN Coin
20.61
1.67%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Liderlerin Ramazan Bayramı programı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayrama İstanbul'da girecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener ise bayramı Ankara'da karşılayacak…
    • 29.04.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 13:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Liderlerin Ramazan Bayramı programı

    Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

    AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ramazan Bayramı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da girecek.

    Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek.

    Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener Ankara’da olacak

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arife günü İstanbul'da olması, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bayramda Ankara'da olacağı belirtildi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise ilk gün Ankara'da olacak, sonraki günlerde ise İstanbul'da ailesiyle bayramı geçirecek.

    Liderlerin Ramazan Bayramı programı #1

    Tekirdağ ve Eskişehir'deki bayram rotaları

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'nda memleketi Tekirdağ'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da olacak.

    HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İstanbul'da, Mithat Sancar ise Ankara'da olacak.

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramı Eskişehir'de ailesiyle geçirecek.

    Liderlerin Ramazan Bayramı programı #2

    Karamollaoğlu, ikinci gün İstanbul’da

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'daki evinde karşılayacak.

    Karamollaoğlu, bayramın ikinci günü İstanbul'a geçerek, partililerle bayramlaşacak.

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ramazan Bayramı'nda memleketi Afyonkarahisar'da olacak.

    Liderlerin Ramazan Bayramı programı #3

    Memleketine giden de olacak

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul'da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Ankara'da geçirecek.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise bayramı Ankara'da karşılaması bekleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaş'ta seçimi tarihi netleşti
    Futbol

    Beşiktaş'ta seçimi tarihi netleşti

    Edirne’de Sakal-ı Şerif izdihamı
    İç Haber

    Edirne’de Sakal-ı Şerif izdihamı

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!

    Görüş Bildir