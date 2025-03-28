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Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken liderlerin programları da netleşti. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, Devlet Bahçeli'nin ise Ankara'da olması bekleniyor.