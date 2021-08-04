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Limit değişti! Merkez Bankası'ndan yeni karar: FAST para gönderme limiti ne kadar?

Limit değişti! Merkez Bankası'ndan yeni karar: FAST para gönderme limiti ne kadar?

24 saat para transferi imkanı tanıyan FAST Sisteminde limit bugün itibarıyla değişti. Merkez Bankası, yeni FAST para gönderme limitini açıkladı. Peki FAST işlem limiti ne kadar, kaç para oldu?