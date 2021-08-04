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- Limit değişti! Merkez Bankası'ndan yeni karar: FAST para gönderme limiti ne kadar?
Limit değişti! Merkez Bankası'ndan yeni karar: FAST para gönderme limiti ne kadar?
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 11:57
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vatandaşın kullanımına açmıştı.
Yaygın kullanımın yakından izlenmesi amacıyla limit ilk olarak 50 lira olarak belirlenmişti.
Merkez Bankası, sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek, halihazırda 1000 TL olan işlem limitinin bugün itibarıyla artırıldı.
FAST kullanıcıları, transfer limitine dair bilgileri araştırıyor. Peki FAST yeni limit ne kadar? FAST para gönderme limiti kaç tl? İşte detaylar...
FAST NEDİR?
Yurtiçinde 7/24 para aktarımı yapmaya imkan sağlayan FAST ile para transferlerinde yeni bir dönem başladı.
Anlık ödeme sistemi olan FAST(Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde 'Kolay Adres' ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu numarası, e-posta veya TCKN gibi bilgileri kullanarak para transferlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlıyor.
FAST PARA GÖNDERME LİMİTİ 2021
Merkez Bankası, sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek, halihazırda 1000 TL olan işlem limitinin bugün itibarıyla 2000 TL’ye yükseltti.