Lindsey Graham: Türkiye'ye F-16 tedariki için elimden geleni yapacağım

Cumhuriyetçi senatör, Biden'ın savaş uçaklarıyla ilgili açıklaması sonrası dikkat çeken paylaşımda bulundu. Graham, F-16'ların Türkiye'ye sağlanması konusunda çaba göstereceğini söyledi.

ABD'den Türkiye'ye senatör düzeyinde ziyaret gerçekleştirildi.

Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi.

F-16 desteği

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak açıklama yapan Graham, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı tedariki talebine değindi.

Graham, "Biden yönetiminin, F-16'ları Türk Hava Kuvvetleri'ne satma kararını desteklemek için elimden geleni yapacağım." dedi.

"Türk ordusuna yetenek sağlayacak"

Açıklamasının devamında Senatör Graham, "NATO müttefiklerimizin elindeki bu savaş uçakları, bir istikrar anlayışı yaratacak ve Türk ordusuna yetenek sağlayacak." ifadesini kullandı.

Biden: F-16 uçaklarını satmalıyız

İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi sonrası değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil." demişti.

Biden, "Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum." diye konuşmuştu.

Graham: Türkiye değerli bir müttefik

Öte yandan Lindsey Graham, "NATO üyesi ve değerli bir Amerikan müttefiki olan Türkiye'ye çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini" aktardı.

Graham, "Zaman zaman ilişkilerimizde sorunlar olsa da Türkiye ve ABD'nin, iki ulusun arasındaki bağları güçlendirmek için adımlar atması zorunludur." diye ekledi.

Ankara'ya yaptırımı savunuyordu

Daha önce Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin girişimlerde bulunan Cumhuriyetçi siyasetçi ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki durumu ve bunun Türkiye'yi nasıl etkilediğini ele aldıklarını kaydetti.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Ankara'ya yaptırımı savunan Graham, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektupta, "Sabır süresi çoktan doldu. Yasayı uygulamanızın zamanı geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Joe Biden: Türkiye'ye F-16 satmalıyız ViDEO