Lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde!

Lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı. Lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan mı geliyor? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende, 35 yaş üzeri kadın öğrenci adayları için müjdeli haberi duyurdu.

Açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra öğrenci adayları, “Lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan mı geliyor?” sorularının yanıtı aramaya başladı.

İşte Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lisans ve ön lisans programları için ek kontenjan ile ilgili açıklaması…

Yükseköğretim programlarında ek kontenjan mı açılıyor?

- (Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasa teklifi) Yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Samimiysen gel, anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım.

- (Üniversitelerde) Zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz.

- Kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz, 35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız.

- (Siber güvenlik meslek yüksekokulları) Bu okullarda yetişecek gençlerimiz, siber güvenlik alanında ara eleman değil inşallah aranan eleman olacaklardır.