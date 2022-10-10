Petrol
97.56
-0.37%
Euro
18.0455
-0.31%
Dolar
18.5807
-0.19%
Altın
1.001
-1.33%
Borsa
3587
0.54%
Bitcoin
363.889
-0.66%
BTXN Coin
8.72
-9.82%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı. Lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan mı geliyor? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması…
    • 10.10.2022 - 16:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan törende, 35 yaş üzeri kadın öğrenci adayları için müjdeli haberi duyurdu.

    Açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra öğrenci adayları, “Lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan mı geliyor?” sorularının yanıtı aramaya başladı.

    İşte Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lisans ve ön lisans programları için ek kontenjan ile ilgili açıklaması…

    Lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! #1

    Yükseköğretim programlarında ek kontenjan mı açılıyor?

    - (Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasa teklifi) Yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Samimiysen gel, anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım.

    - (Üniversitelerde) Zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz.

    - Kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz, 35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız.

    - (Siber güvenlik meslek yüksekokulları) Bu okullarda yetişecek gençlerimiz, siber güvenlik alanında ara eleman değil inşallah aranan eleman olacaklardır.

    Lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! #2


    Çamaşır suyu fabrikasında 10 işçi zehirlendi
    3. Sayfa

    Çamaşır suyu fabrikasında 10 işçi zehirlendi

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?

    Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
    Gündem

    Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

    Görüş Bildir