Lise 1. nakil dönemi başladı mı? Nakil bekleyen öğrencilerin dikkatine...

LGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler, nakil tarihlerini araştırmaya başladı. Lise öğrencileri, "Nakiller ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte son durum..

LGS maratonunun sona ermesi ve tercihlerin başlamasının ardından, lise nakilleri gündeme gelmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Yapılan duyuruda boş kontenjanlara ve lise nakil puanlarına yer verildi.

Peki, Lise 1. nakil tercih başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar..

LİSE 1. NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Lise 1. nakil dönemini bekleyen öğrenciler, başvurular hakkında detaylı bir araştırma yapmaya başladı. Öğrenciler LGS tercihleriyle birlikte nakilleri merak ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1. nakil zamanları şu şekilde;

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 26- 30 Temmuz tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos 2021 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek.

9-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

KOMŞU KAYIT ALANI NEDİR?

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar, renklere göre ayrılacak. Buna göre yeşil renk, öğrencinin kendi ikamet alanını ifade ederken, mavi renk ise komşu kayıt alanını belirtecek.

"Komşu kayıt alanı" öğrenci için ikamet adresine göre yer alan okulları belirtecek. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden "komşu kayıt alanındaki" öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de diğer kayıt alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.