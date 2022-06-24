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Lise diplomaları ne zaman verilecek, mezuniyet belgesi nasıl alınır?

Lise diplomaları ne zaman verilecek, mezuniyet belgesi nasıl alınır?

Liseden mezun olmaya hak kazananların diplomalarını ne zaman alacakları sorusu gündemi meşgul ediyor.Öğrenciler diplomalarını ne zaman ve nasıl alacakları sorusunu sıkça sormaya başladı.İşte cevabı..