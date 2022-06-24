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    Lise diplomaları ne zaman verilecek, mezuniyet belgesi nasıl alınır?

    Liseden mezun olmaya hak kazananların diplomalarını ne zaman alacakları sorusu gündemi meşgul ediyor.Öğrenciler diplomalarını ne zaman ve nasıl alacakları sorusunu sıkça sormaya başladı.İşte cevabı..
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 10:59
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    Lise diplomaları ne zaman verilecek, mezuniyet belgesi nasıl alınır?

    Okulların kapanmasıyla beraber karnelerini alıp tatile giren öğrenciler tatil planlarını yaptı.Diğer taraftan ise liseyi bitirip mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin farklı bir telaşı var.

    Mezun olan öğrencilerin düşündükleri tek şey diplomalarını nasıl alacakları konusu.Öğrenciler E- devlet üzerinden TC kimlik numarası ile diploma bilgilerini sorgulayabilecekler.

    Lise diplomaları ne zaman verilecek, mezuniyet belgesi nasıl alınır? #1

    LİSE DİPLOMASI NASIL ALINIR?

    Liseden mezun olan öğrencilerin akıllarındaki tek soru diplomayı nasıl alırız sorusu.Mezun olmaya hak kazanan öğrenciler E-devlet üzerinden belgelerine ulaşabilirler.

    E-devlet sistemine girerek arama kısmına lise mezuniyet belgesi yazarak diplomalarına ulaşabilirler.

    Burada bulunan "Barkodlu Belge Oluştur" ksımından diplomanızın çıktısını alabilirsiniz.


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