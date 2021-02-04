Lise mezunu polis alımı başvurusu başladı mı? PMYO 2021 Polis alımı tarih ve başvuru şartları

Lise mezunu polis alımı başvurusu başladı mı? PMYO 2021 Polis alımı tarih ve başvuru şartları

Lise mezunu adaylar arasından PMYO’lara, öğrenci alımı yapılacak. Peki, 2021 lise mezunu polis alımları ne zaman yapılacak? İşte, tüm detaylar...

Lise mezunlarından polis alımı başvurusu başlıyor. Polis olmak isteyen binlerce aday, en az lise mezunu 2500 PMYO polis alımı başvuru şartlarını merak ediyor.

Öğrenciler, 2 yıl eğitim aldıktan sonra polis memuru olarak mezun olacak.

Lise mezunu polis alımları 2021 yılında ne zaman başlayacak? PMYO polis alımı başvuru şartları nelerdir? PMYO polis alımı başvurularına dair tüm detaylar...

2021 PMYO LİSE MEZUNU POLİS ALIMI

2020 yılında PMYO Polis alımı yapılmamıştı. Bu nedenle, bu sene iki kat kontenjan açılması bekleniyor.

2021 PMYO LİSE MEZUNU POLİS ALIMI ŞARTLARI

SINAV ŞARTI

2021 PMYO polis alımına başvuru yapmak isteyen adaylar, YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girmesi gerekmektedir. PMYO'lar için YKS sınav sonucuna göre, 2 bin 500 polis alımı yapılacak.

2018 yılında yapılan alımda taban puan 260, 2019 yılında ise 250'ydi.

YAŞ ŞARTI

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

BOY VE KİLO ŞARTI

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktaydı.

BAŞVURU TARİHİ

2021 YKS'ye başvurular 4 Şubat 2021 günü başlayacak ve 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Sadece PMYO için sınava girecek adayların ilk oturum olan TYT'ye girmesi yeterli olacaktır.

2020 PUANI KULLANILABİLECEK Mİ?

2020 yılında YKS'ye giren adaylar, YKS başvurusu yaparken normal başvuru yaptıktan sonra başvuru formunda bulunan '2020 TYT puanımı kullanmak istiyorum' seçeneğini işaretleyecekler. Böylelikle 2020 puanlarını bu sene kullanabilecekler.