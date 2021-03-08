Lise sınavları başladı mı, ertelendi mi? Yüz yüze lise sınavları ne zaman?

Lise sınavları başladı mı, ertelendi mi? Yüz yüze lise sınavları ne zaman?

Lise öğrencileri tarafından sorgulanan lise sınavları başladı mı, ertelendi mi? sorusu gündemde yer alıyor. Birinci dönem pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen yüz yüze sınavlar ne zaman?

Birinci dönemi koronavirüs gölgesinde uzaktan eğitim ile geçiren öğrenciler, normalleşme adımlarıyla birlikte sınavların son durumunu da yakından takip ediyor.

Türkiye'nin risk haritasına göre yüz yüze eğitim ve normalleşme adımlarının atılmasıyla, sınavların yapılıp yapılmayacağı da merak konusu olmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Mart itibariyle liselerde sınavların başlayacağına dair açıklama yaptı. Bugün öğrenciler, sınavlar başladı mı, ertelendi mi? Lise sınavlarında son durum ne? sorularını araştırıyor.

İşte lise sınavlarına dair detaylar..

LİSE SINAVLARI BAŞLADI MI, ERTELENECEK Mİ, NE ZAMAN?

Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak.

Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak.

Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.