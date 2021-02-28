Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler, 2 Mart'ta yüz yüze eğitime geçileceğinin duyurulmasının ardından lise sınavları iptal mi sorusuna yanıt aramaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından lise sınavlarının akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu.

Binlerce öğrenci ve veliler, arama motorları üzerinden ''Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman?

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU, ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." bilgisi yer aldı.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler sonucunda valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.

Edinilen bilgilere göre, liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak ve böylece sınavlar 8 Mart tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak.

Yerinde karara bağlı olarak okulların açılmayacağı yüksek riskli illerde bulunan liselerdeki yüz yüze sınavlar ertelenecek.