Lise sınavları iptal mi, ne zaman yapılacak? MEB'den açıklama geldi

17 günlük tam kapanma sürecinde, yüz yüze eğitim ve sınavlara ara verilmişti. Öğrenci ve veliler, tam kapanma sonrasında sınavların yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki lise sınavları iptal mi?

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği ve sınavların ertelendiği duyurulmuştu.

Adım adım tam kapanma uygulamasının sonuna yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde, tam kapanma sürecinin ardından sınavların yapılıp yapılmayacağı konusu yer aldı.

Online eğitim ile yüz yüze eğitim arasında mekik dokuyan öğrenciler, 17 günlük tam kapanma tedbirlerinden sonra ''Lise sınavları yapılacak mı, ne zaman yapılacak?'' sorularına yanıt ararken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi.

Peki lise sınavları iptal mi, ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

MEB'DEN SON DAKİKA LİSE SINAVLARI AÇIKLAMASI

Milyonlarca lise öğrencisi ve aileleri, MEB'in ertelenen lise sınavları ne zaman ve hangi koşullarda yapacağını merak ederken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Bakan Selçuk da resmi Twitter hesabı üzerinden konu hakkında paylaşımda bulunarak, ''Gençler selam! Liselerde sınavlar iptal demeyelim de yeniden düzenlendi, diyelim. Ekteki görselde sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Tamamsa göz kırpın...'' dedi.

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yüz yüze yapılacak lise sınavları hakkında bilgi verildi ve hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakanlığımızca resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İşte, MEB'in lise sınavları ile ilgili yaptığı düzenlemenin detayları;

LİSE SINAVLARI NASIL OLACAK?

1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır.

2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır.

3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir.

4- Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

5- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır.

6- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecektir.

7- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacaktır.

8- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir.

9- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

10- 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.

11- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacaktır.