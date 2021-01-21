Liseler karne alacak mı 2021? Lise öğrencilerine e-Karne verilecek mi?

Koronavirüs salgınının olumsuz yönde seyretmesi nedeniyle uzaktan eğitime devam etme kararı verildi. Öğrenciler, sınav olmadan dönemi bitirken liseler karne alacak mı? sorusu merak konusu oldu.

Koronavirüs nedeniyle ara tatili buruk yaşayacak olan öğrenciler, karneler ile ilgili yoğun bir şekilde araştırmalara başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre, okullarda basılı karne dağıtımı olmayacak. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, 22 Ocak Cuma günü karnelerine ve aldıkları takdir ile teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşacak.

Bu gelişme üzerine liseler karne alacak mı merak konusu oldu.Yüz yüze sınavları yapılamayan lise Öğrencilerinin karne alıp alamayacağı araştırılıyor.

Peki lise öğrencileri karne alacak mı? İşte detaylar..

LİSELER KARNE ALACAK MI?

Lise öğrencilerinin karne notlarını belirleyecek olan yüz yüze sınavların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal edilmesi karne notlarının neye göre verileceği merak konusu olmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, online olarak gerçekleştirilen birinci dönemin ardından ara tatile çıkacak öğrencilere karnelerinin e-Okul üzerinden dijital olarak verileceğini söylemişti.

Lise öğrencileri ilk kez okuldan karne almadan ara tatile çıkacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerinin birinci dönem notlarını belirleyecek olan sınavların 15 Şubat'tan sonra tamamlanacağını açıkladı.9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri karne almadan ara tatile çıkacak.

LİSELERE DİJİTAL KARNE VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.