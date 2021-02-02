Liseler ne zaman açılacak? Liselerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sınavlar ne zaman olacak?

Liseler ne zaman açılacak? Liselerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sınavlar ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, açıklamasında liselerin durumuna ilişkin bilgilere de yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzaktan eğitim sürecinde ertelenen lise sınavlarıyla ilgili detaylar da belli oldu.

Liseye giden öğrenciler, okulların açılacağı tarihe ilişkin araştırmalar yapıyor. Ertelenmek durumunda olan lise sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak merak ediliyor.

Peki, liseler ne zaman açılacak? Sınavlar nasıl olacak?

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.” açıklamasında bulundu. 9, 10 ve 11. sınıflar da mart ayı içerisinde yüz yüze sınavlarını olacaklar.

Ancak 9, 10 ve 11. sınıfların okula ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK?

Bakan Selçuk açıklamasında, ''Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Sınavların kapsamının 1 Kasım 2020’ye kadar geldikleri ders konularını içerdiğini belirtti.



