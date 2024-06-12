Liseli gençler Gazze için Saraçhane'de toplandı Filistin için üniversitelerde yapılan eylemler, liselileri de harekete geçirdi. Geçen hafta okullarda Kudüs bildirisi okunurken, bu hafta da liseli gençler “Evet ben sınıfı geçtim, peki ya insanlık?” diye sordu. Filistin ve Doğu Türkistan için 6 dilde basın açıklaması yaptı.

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Akranları karnelerini almaya ve tatile çıkmaya hazırlanırken onlar bir araya geldi ve Liseli Gençler İntifadasını başlattı. İstanbul genelindeki imam hatip okullarında eğitim gören liseli gençler, “Evet ben sınıfı geçtim, peki ya insanlık?” sloganıyla bir eylem düzenleyerek Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekti.

Refah Kampı’nın İsrail tarafından bombalanmasından sonra “Kudüs Bildirisi” yayınlayarak “Ey İsrail! Bugünün inanmış gençliği olarak Selahaddin Eyyubi’nin ruhu ile gelecek, işgal ettiğin o topraklardan seni tarihin çöplüğüne göndereceğiz.” diyen gençler, şimdi de “Liseli Gençler İntifadası” için bir araya geldi.

Saraçhane’de yapılan eylemde Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, İspanyolca ve Fransızca olmak üzere 6 dilde basın açıklaması yaparak “Filistin’de zulmü durdurun” dediler ve tüm dünya liderlerine seslendiler.

"Gündemimiz Gazze ve Doğu Türkistan"

Gençler adına yapılan eylem çağrısında şu ifadelere yer verildi:

7 Ekim'den bu yana Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Siyonist İsrail soykırıma varan bir vahşet sergiliyor. Her gün masum insanların, çocukların, kadınların parçalanmış, yanmış cesetlerini görüyoruz haber bültenlerinde. Bu soykırımı işleyenlerin insan olduğunu düşündüğümüzde insanlığımızdan utanıyoruz. Kardeşlerimizi kurtarmaya gücümüz yetmiyor.



Ama günlerimizin duyarsızca geçip gitmesi de içimize sinmiyor. Bunun için başta boykot olmak üzere okullarımızda birçok etkinlik ve eylemle Gazze'yi, Filistin'i, Kudüs'ü hep gündemimizde tuttuk. Aynı şekilde zalim Çin yönetiminin insanlık dışı muamelelerine maruz kalan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi de unutmadık, unutmayacağız. Onların dertlerini ve davalarını kendi derdimiz ve davamız bilmeye devam edeceğiz.

"Sınıfı geçmekten daha önemli derdimiz var!"