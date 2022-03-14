Litrede büyük fark edecek! Bu gece benzin ve motorine kaç TL indirim yapılacak?

Litrede büyük fark edecek! Bu gece benzin ve motorine kaç TL indirim yapılacak?

Benzin ve motorin fiyatlarında sürücüleri sevindiren bir haber geldi. 14 Mart Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olacak indirim tutarı belli oldu. Peki akaryakıta kaç TL indirim gelecek?

Brent petrol doğrultusunda yükselip düşen akaryakıt fiyatları, 22 lirayı geçiyor.

Araç sahiplerinin cebini yakan fiyatlara dair sevindiren bir gelişme yaşandı.

Sektör temsilcilerinden edinilen son bilgilere göre, 15 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.

Akabinde ise konuya dair detaylar sürücülerin gündeminde ilk sıraya yükseldi.

Peki akaryakıtta indirim yapılacak mı, ne zaman? Benzin ve motorin zamları geri mi alınacak? Ne kadar indirim gelecek? İşte konunun detayları...

AKARYAKITTA İNDİRİM

8 Mart'ta uygulanan son zamlarla beraber benzinde 1 lira 7 kuruş, motorinde ise 1 lira 59 kuruşluk bir artış yapılmıştı.

Böylelikle benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya; motorinin litresi ise İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya yükselmişti.

Motorin fiyatında 2 lira 38 kuruşluk bir indirim gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

İNDİRİMLİ BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Gelecek indirimle beraber motorinin fiyatı yaklaşık 20 lira 44 kuruş olacak.

Ankara'da ortalama 22 lira 90 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı 20 lira 52 kuruş olacak.

Motorinin litresi İzmir'de ise 22 lira 90 kuruştan 20 lira 52 kuruşa inecek.

Benzinin litre fiyatının da 19 lira seviyelerine çekileceği ancak rakamın netleşmediği belirtiliyor.