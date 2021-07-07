Litvanya, Belarus’tan gelen mülteciler için Türkiye’den yardım istedi

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Belarus’tan Litvanya’ya gelen mülteciler konusunda Türkiye’den yardım istediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4’üncü Ukrayna Reform Konferansı’na katılmak üzere dün akşam saatlerinde geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis bir araya gelmişti.

MÜLTECİ KONUSUNDA TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından basına verdiği demeçte, Çavuşoğlu’ndan Belarus’tan Litvanya’ya gelen mülteciler konusunda Türkiye’den yardım istediğini açıkladı.

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE KİMLİKLERİNİ TESPİT EDEBİLİRİZ"

Landsbergis, Belarus’tan Litvanya’ya gelen mültecilerin büyük bir kısmının Türkiye üzerinden havayolu geldiğini ifade ederek, “Türkiye'nin onların kimliklerini bildiğine inanıyoruz. Türkiye ile iş birliği içinde kimliklerini kolaylıkla tespit edip menşe devletleri tarafından kabul edilmelerini talep edebiliriz” dedi.