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    Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Semeska, Baykar'ı ziyaret etti

    Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska, beraberindeki heyetle Baykar'ı ziyaret etti.
    • 02.06.2022 - 18:48
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    Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Semeska, Baykar'ı ziyaret etti

    Litvanya, Rusya ile savaşı devam eden Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için kampanya başlatmıştı.

    Kambanya başarıya ulaştı ve hedeflenen 5 milyon euro toplandı.

    Bu kapsamda Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska, beraberindeki heyetle Baykar'ı ziyaret etti.

    Baykar ziyaretinde Semeska'ya, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti.

    "Toplanan bağış insani yardım olarak kullanılsın"

    Ziyarete ilişkin Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz."

    Ziyaretin anısına Semeska'ya, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından Bayraktar TB2 maketi hediye edildi.

    Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Semeska, Baykar ı ziyaret etti #1

    Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Semeska, Baykar ı ziyaret etti #2

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    Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Semeska, Baykar ı ziyaret etti #4


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