Liva Hastanesi’nde şüpheli bebek ölümü iddiası

İHA

Aydın Efeler İlçe Merkezi Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmet veren Liva Hastanesi'nde bir annenin ikiz çocukları dünyaya geldi

2 BEBEKTEN BİR TANESİ HAYATINI KAYBETTİ

Aile sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ikiz bebeklerden birinin ihmali sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederken, bir süre önce kucağını alıp sevip emzirdiği bebeklerden birinin hayatını kaybettiğini öğrenen ise fenalık geçirdi.

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