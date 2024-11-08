Liva Hastanesi’nde şüpheli bebek ölümü iddiası
İHA

Aydın Efeler İlçe Merkezi Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmet veren Liva Hastanesi'nde bir annenin ikiz çocukları dünyaya geldi

2 BEBEKTEN BİR TANESİ HAYATINI KAYBETTİ

Aile sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ikiz bebeklerden birinin ihmali sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederken, bir süre önce kucağını alıp sevip emzirdiği bebeklerden birinin hayatını kaybettiğini öğrenen ise fenalık geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin görev yaptığı bölgede gergin bir şekilde beklemeye devam ettiği sırada, iş sahasındaki bölünme ihmali sonucu hayatlarını kaybettiğini iddia etti. Bu sırada hastanedeki hekimlerin olaydan sonra hastaneyi terk ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Seçil Selen Balık
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