İngilizce bir aktivist terimi olan ".. Lives Matter" kelimesinin türkçe karşılığı araştırılıyor. "Hayat Önemlidir" anlamına gelen "Lives Matter" ne demek, ne anlamda kullanılır?

Son olarak Amerika'da yaşanan George Floyd cinayeti ile birlikte "Black Lives Matter" olarak gündeme gelen bu terim, Amerika'da aktivistlerin ve toplumun haksızlıkları protesto etmek amacıyla kullandıkları bir slogana dönüştü.

"Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatları Önemlidir) diyerek milyonlarca tweet dünya gündeminin en üst sıralarında yerini aldı.

Aynı zamanda dünyada birçok haksızlık, ırkçılık, eşitsizlik ve adaletsizlik örneklerinde de bu terim kullanılmaya devam etmektedir.

Peki Lives matter ne demek? Lives matter türkçe anlamı nedir?

LİVES MATTER TÜRKÇESİ NEDİR?

Matter kelimesi ingilizcede önemli, değerli, önemli olan konu, mesele anlamına gelir.

Live ise hayat, yaşam demektir.

"Lives Matter" terimi ile "Hayat Önemlidir" anlamına geliyor. Black Live Matter örneğinde ise "Siyahilerin yaşamı değerlidir." manasında kullanılmıştır.