Etkili lodos nedeniyle Çatalca Serbest Bölge girişindeki saat kulesi rüzgara dayanamayarak devrildi. O anlar kameraya yansıdı.

Şiddetli lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor.

Şehrin birçok yerinde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu iş yerleri ve binalar zarar gördü.

SAAT KULESİ YIKILDI

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu yerlerden biri de Çatalca oldu.

Çatalca'daki İstanbul Trakya Serbest Bölge'sinin girişindeki saat kulesi şiddetli rüzgara dayanamadı.

Kule büyük bir gürültü ile yıkılırken o anlar kameralara yansıdı.

Lodos Çatalca'da saat kulesini devirdi VİDEO