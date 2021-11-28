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Lodos İstanbul'u etkisi altına aldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından lodos İstanbul'da etkisini gösterdi.
- İHA
- 28.11.2021 - 15:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde ve özellikle Marmara Bölgesi’nde fırtınaya ve lodosa karşı uyarılarda bulunmuştu.
DALGALARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Yapılan uyarıların ardından lodos İstanbul’da etkisini gösterdi.
Beşiktaş Sahili’nde etkili olan lodosla beraber yükselen dalgalar kıyıya vurdu.
Vatandaşlar kıyıya vuran dalgaların fotoğrafını ve videosunu çekti.