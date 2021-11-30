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    Lodos nedeniyle İstanbul inişli seferler durduruldu

    THY, lodos nedeniyle İstanbul inişli seferlerini durdurdu.
    • AA
    • 30.11.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 13:31
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    Lodos nedeniyle İstanbul inişli seferler durduruldu

    Marmara ve Ege Bölgesi'nde başlayan lodos etkisini hala devam ettiriyor.

    Kötü hava şartları nedeniyle birçok ilde maddi manevi hasar yaşandı.

    Lodos nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmştı.

    Şimdi ise hava koşulları nedeniyle İstanbul uçuş seferlerini durdurma kararı alındı.

    İÇ HATLAR UÇUŞLARI DURDURULDU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarında İstanbul varışlı seferlerinde bilet ve bagaj işlemleri durdurdu.

    SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPILDI

    Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz." paylaşımında bulundu.

    Lodos nedeniyle İstanbul inişli seferler durduruldu #1

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