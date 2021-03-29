Lokanta ve kafelere yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lokanta ve kafelerin ülke genelinde yüzde 50 kapasiteyle çalışacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrası illerdeki vaka sayılarının artışı göz önünde bulundurularak alındı.

YÜZDE 50 KAPASİYEYLE ÇALIŞACAK

Tedbirlerde lokanta ve kafelere de yeni düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, lokanta ve kafelerin ülke genelinde yüzde 50 kapasiteyle çalışacağını açıkladı.

KİŞİ BAŞI 1500 TL NAKDİ ÖDEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, kişi başı 1500 TL nakdi ödeme yapacağız." dedi.

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