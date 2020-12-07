Lokantalar açıldı mı? Lokantalar, kafeler, restoranlar kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı, Yeni Kısıtlama ve Tedbirler kapsamında açıklama yaptı. Bakanlık, aldığı yeni karara göre, lokantaların çalışma saatini düzenledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerleri yalnızca gel-al ve online sipariş ile vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.

Yeni yayınlanan genelgeye göre İçişleri Bakanlığı lokanta, restoran ve yemek yerlerinin çalışma saatlerini düzenledi. Hafta sonları 10.00 ile 20.00 arasında paket servis yapabilen lokantaların kapanma saatleri değişti.

Vatandaşlar, kafeler ve restoranlar açıldı mı, lokantalar kaça kadar açık sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar..

LOKANTALAR AÇILDI MI?

Koronavirüs salgınında artan vaka ve ölüm sayılarını kontrol altına almak amacıyla, hafta içi ve hafta sonu olmaz üzere genişletilen kısıtlamalar kapsamında yemek yerleri yalnızca online ve hafta içi gel-al şeklinde hizmet veriyordu.

Mekanlar normal hizmet vermeye geçmedi ancak kısıtlanan saatler arasında talep yoğunluğuna yetişmekte zorlanan mekan sahipleri ve hizmet almak isteyen vatandaşlar için saatler uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre, lokantalar hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ila 24.00 arası paket servis yapabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI LOKANTALAR GENELGESİ

Bakanlıktan 81 ile gönderilen genelgede, "Vatandaşların dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmaları, hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 saatleri arasında servis/dağıtım yapabilecek. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerler ise hafta içi ve hafta sonları 10.00 - 24.00 saatleri arasında paket servis hizmeti verebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır." ifadelerine yer verildi.