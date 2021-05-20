Lokantalar, pastaneler ve dondurmacılara 3 bin TL: Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Lokantalar, pastaneler ve dondurmacılara 3 bin TL: Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa 5 bin TL ile 3 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Peki lokantalar, pastaneler ve dondurmacılara 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar..

Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma sürecinde kepenk kapatan esnaflara destek müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafların iki gruba ayrıldığını ve her gruba bir defaya mahsus 5 bin ve 3 bin TL hibe ödemesi verileceğini duyurdu.

Açıklamaya göre; lokantalar, pastaneler ve dondurmacılar, 3 bin TL hibe desteğinden faydalanabilecek.

Hibe desteği başvurusunda bulunmak isteyen işletme sahipleri, ''Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki 3 bin lira hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet hibe desteği başvuru ekranı 2021...

LOKANTALAR - PASTANELER - DONDURMACILARA 3 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU

Koronavirüs önlemleri nedeniyle tam kapanma döneminde kepenk kapatmak zorunda kalan esnafın beklediği müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği verileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hibe desteği hakkında şunları kaydetti:

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, verilecek hibe desteği yardımı ile ilgili detayları açıkladı:

''1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğu bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır."





HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ADIMLARI

Esnaflar, 3 bin TL hibe desteğine nasıl ve nereden başvurulacağını merak ediyor. 3 bin TL hibe desteğine başvurmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden yapıldığını araştırıyor. Hibe desteği başvuruları e-Devlet sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

3 bin TL hibe desteği başvurusu için öncelikle e-Devlet hesabınıza TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmalısınız.

Ardından gelen sayfada bulunan "Yeni Başvuru" kısmına tıklamalısınız.

Karşınıza gelecek olan "Taahhütname" sayfasındaki maddeleri okuyup, onaylayıp "Devam Et" butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan tüm bilgileri doldurduktan sonra başvurunuz tamamlanacaktır.