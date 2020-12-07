İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre, lokantalar hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ile 24.00 arası paket servis yapabilecek.

Koronavirüs salgının Türkiye'de yeniden etkisini göstermesiyle beraber, yeni tedbirler alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre; lokantalar saat 10.00 ile 20.00 arasında paket servis yapmaya başladı.

Aradan geçen 5 günlük sürenin ardından saat konusunda lokantalar için yeni bir düzenleme yapıldı.

GECE YARISINA KADAR SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni karara göre; lokanlara 24.00'e kadar evlere servis yapabilecek.

KİM TANTUNİ İSTER

İstanbul Anadolu Yakası'nda, Bostancı Lunapark'ın karşısında bulunan Tandır Tantuni, müşterilerine inanılmaz lezzetler sunuyor.

İlk kez tadabileceğiniz, cheddarlı tantuni bunlardan biri.

Lokantalar, saat 24.00’e kadar paket servis yapabilecek ViDEO

LAVAŞLAR YÜZDE 100 ESMER UNDAN, SADECE DANA BİFTEK

Tandır ateşinde pişen yüzde 100 esmer undan yapılan lavaşı ve sadece dana biftek kullanılarak hazırlanan etiyle Mersin tantuni sizi her akşam telefonun başına götürebilir.

PATLICANLI, YOĞURTLU, NOHUTLU..

Hızlı servis ağıyla müşterilerini hiç bekletmeyen Tandır Tantuni; patlıcanlı tantuni, yoğurtlu tantuni, nohutlu etsiz tantuni gibi seçeneklerle de müşterilerine hizmet veriyor.

CHEDDARLI TANTUNİ

İNCECİK LAVAŞLA NOHUTLU TANTUNİ

YOĞURTLU TANTUNİ

TANTUNİ DÜRÜM

SOMUN TANTUNİ