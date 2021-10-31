13 yılın ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan Londra Filarmoni Orkestrası, Ali Ekber Çiçeğin 'Haydar Haydar' şarkısının senfonik versiyonunu çaldı.

Türkiye'nin ve İstanbul'un simge yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yaklaşık 13 yıl aranın ardından son teknoloji kullanılarak yapılan yeni binasıyla sanatseverlerle buluştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda AKM'nin açılışına davet edilmemesinden yakınan Zuhal Olcay, AKM'yi sahiplenerek sitemini "Her ne kadar davet edilmediysek de açılışa, orası zaten bizim" sözleriyle ifade etmişti.

Londra Filarmoni Orkestrası, AKM'de Haydar Haydar'ı çaldı VİDEO

''ORADA OYNAMADAN ÖLMEYECEĞİM''

Ahdim olsun, bu gece açılışı yapılan ve daha önce sahnesinde defalarca oynadığım AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim. Her ne kadar davet edilmemişsek de açılışa, orası zaten bizim. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim."





13 YIL SONRA İLK



13 yılın ardından Londra Filarmoni Orkestrası bu akşam AKM'de tüm ihtişamıyla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Orkestra, Ali Ekber Çiçek'in 'Haydar Haydar' şarkısının senfonik versiyonunu dinleyiciler için çaldı.

Zuhal Olcay'dan AKM tepkisi: Orası zaten bizim - HABERİ İÇİN TIKLAYIN