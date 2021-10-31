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    Londra Filarmoni Orkestrası, AKM'de Haydar Haydar'ı çaldı

    Londra Filarmoni Orkestrası, AKM'de Haydar Haydar'ı çaldı

    13 yılın ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan Londra Filarmoni Orkestrası, Ali Ekber Çiçeğin 'Haydar Haydar' şarkısının senfonik versiyonunu çaldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 23:54
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    Türkiye'nin ve İstanbul'un simge yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yaklaşık 13 yıl aranın ardından son teknoloji kullanılarak yapılan yeni binasıyla sanatseverlerle buluştu.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda AKM'nin açılışına davet edilmemesinden yakınan Zuhal Olcay, AKM'yi sahiplenerek sitemini "Her ne kadar davet edilmediysek de açılışa, orası zaten bizim" sözleriyle ifade etmişti.

    Londra Filarmoni Orkestrası, AKM'de Haydar Haydar'ı çaldı VİDEO

    ''ORADA OYNAMADAN ÖLMEYECEĞİM''

    Ahdim olsun, bu gece açılışı yapılan ve daha önce sahnesinde defalarca oynadığım AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim. Her ne kadar davet edilmemişsek de açılışa, orası zaten bizim. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim."

    Londra Filarmoni Orkestrası, AKM de Haydar Haydar ı çaldı #1

    13 YIL SONRA İLK

    13 yılın ardından Londra Filarmoni Orkestrası bu akşam AKM'de tüm ihtişamıyla sanatseverlerin karşısına çıktı.

    Orkestra, Ali Ekber Çiçek'in 'Haydar Haydar' şarkısının senfonik versiyonunu dinleyiciler için çaldı.

    Londra Filarmoni Orkestrası, AKM de Haydar Haydar ı çaldı #2

    Londra Filarmoni Orkestrası, AKM de Haydar Haydar ı çaldı #3

    Londra Filarmoni Orkestrası, AKM de Haydar Haydar ı çaldı #4

    Zuhal Olcay'dan AKM tepkisi: Orası zaten bizim - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Londra Filarmoni Orkestrası, AKM de Haydar Haydar ı çaldı #5

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