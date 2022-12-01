Londra'da taksicilik yapan Afrikalı taksicinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sosyal medya gündem oldu. Taksi şoförü, "Tayyip Erdoğan'ı seviyorum, çünkü o iyi bir adam" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış politikada uyguladığı başarılı çalışmalarla tüm dünyada örnek lider olarak gösteriliyor.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncü girişimleriyle imzalanan Tahıl Anlaşması sayesinde gıdaya erişime engel çeken ülkelere tahıl ulaştırıldı.

Dünyanın her noktasında mazlumların yanında yer alan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi, tüm dünyaya yayıldı.

Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi sözleri

Londra'da taksi şoförlüğü yapan Afrikalı taksicinin sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Taksisine binen Türk yolcuyla sohbet eden taksi şoförünün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri dikkat çekti.

Londra’da Afrikalı taksi şoförünün Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

"Çünkü o iyi bir adam"

"Cumhurbaşkanınızı seviyorum." diyen Afrikalı taksi şoförü, "Tayyip Erdoğan, onu seviyorum, çünkü o iyi bir adam, Afrika’ya yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

"Açık, samimi birisi İngilizler gibi değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sevgisini yineleyen şoför, "Somali’ye barış getirdi. Şimdi de Kongo’ya altyapı kurması için yardım ediyor. Açık, samimi birisi, İngilizler gibi değil, neydi adı Boris Johnson gibi ve Amerikalı adam gibi değil. Kendi çıkarlarını sağlamak istiyorlar ama başkasına yardım etmiyorlar. Erdoğan, Afrika’ya yardım ediyor, onu seviyorum." şeklinde konuştu.



